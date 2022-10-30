المسلة تبارك للياسري منصب وزير الاتصالات وتعقد الأمل عليها في كشف ملفات الفساد والارتقاء بالخدمات

2022/10/30 | 03:33 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: ترى مؤسسة المسلة، في تبوأ الدكتورة هيام الياسري، منصب وزير الاتصالات،...

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