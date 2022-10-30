بعد تحفظ المغرب..

2022/10/30 | 07:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت جامعة الدول العربية ما وصفته بـ"التحذير الهام" حول التغطية الإعلامية لفعاليات قمة الجزائر في نوفمبر المقبل.

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