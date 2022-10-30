السعودية.. منقذ طفلة الجبيل الصناعية يكشف تفاصيل

2022/10/30 | 09:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بمقطع فيديو، يوثق لحظات إنقاذ شخص لطفله من الغرق بعد سقوطها في إحدى البحيرات بمدينة الجبيل الصناعية (شرق البلاد)، فيما كشف "منقذ الفتاة" عن مشاعره أثناء قيامه بذلك.

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