بعد يومين من المصادقة على حكومة السوداني.. انفجار في بغداد وهذه حصيلة التقلى والجرحى

2022/10/30 | 09:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفر انفجار ضهريج وقود شمال شرقي بغداد، السبت، عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة 13 آخرين، بحسب مسؤولين أمنيين عراقيين

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