مديرية شؤون الإقامة تلقي القبض على 145 اجنبياً مخالفاً في بغداد

2022/10/30 | 09:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلنت مديرية شؤون الإقامة في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، اليوم الأحد، القبض على 145 اجنبياً مخالفاً في بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "مفارزها تمكنت بعد ورود معلومات عن وجود اجانب من جنسيات مختلفة مخالفين لقانون الاقامة اذ تم تشكيل فريق عمل برئاسة مديرية شؤون الإقامة ومفارز من جهاز المخابرات الوطني والجهد الاستخباري، فضلا عن القوة الماسكة للارض، وجرى القاء القبض على 145 مخالفا في مناطق الباب الشرقي، باب الشيخ ، السعدون ، كمب الارمن".واضافت انه "سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لغرض تسفيرهم خارج العراق وفق قانون الاقامه رقم 76لسنه 2017".

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