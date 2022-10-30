استثمار سعودي بمليارات الدولارات في العراق.. ما المستهدف منه؟

2022/10/30 | 09:25 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعى السعودية للاستثمار في 5 دول من بينها العراق، في وقت تعتزم تأسيس شركة إقليمية لاستثمار 90 مليار ريال (24 مليار دولار)، فماذا ستستفيد بغداد؟

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