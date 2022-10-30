الإطاحة بـ 145.. حملة كبرى على

2022/10/30 | 09:36 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - بغدادأعلنت مديرية شؤون الإقامة، اليوم الأحد، القبض على 145 اجنبياً مخالفاً في بغداد.

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