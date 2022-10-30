الكشف عن صفقة طبية لشراء 520 جهازا يؤدي استخدامها لموت المريض

2022/10/30 | 09:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشف النائب المستقل باسم خشان، اليوم الأحد، عن صفقة طبية لشراء 520 جهازا يؤدي استخدامها لموت المريض.

وقال باسم، في منشور عبر “الفيسبوك”: “باسل صبر، مدير عام دائرة صحة المثنى، طلب 520 جهاز سيپاپ يؤدي استخدامه الى موت المريض”.

وأضاف: “قد وزع هذه الاجهزة على مخازن المستشفيات والمراكز الصحية ولم يستخدم منها جهاز واحد حتى هذه اللحظة”.

وتابع: “وطلب 175 ألف قناع لهذه الاجهزة رغم إن المحافظة تستهلك اقل من 500 قناع في السنة، وقد الزم المراكز الصحية بطلب 1000 قطعة مع كل طلب مستلزمات أو أدوية لكي تودع في مخازنها”.

واشار الى أن "وزير الصحة ومدير عام كيماديا ومدير عام الشؤون الفنية متورطون في صفقات اجهزة السيپاپ التي تم توزيعها على عدد محافظات العراق، وصفقات الأقنعة ، ونطلب من وزير الصحة ان يعيد إجراء التحقيقات الادارية التي تمت بإشراف الوزير السابق الفاسد وشركائه في هذه الجريمة الثابتة ثبوتا قطعيا".

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