شاهد.. أبقار تهرب وتتجول في ملعب غولف بعد اصطدام شاحنتها

2022/10/30 | 09:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هربت حوالي 12 بقرة إلى ملعب غولف في مدينة لويزفيل بولاية كنتاكي الأمريكية الجمعة، بعد حادث بين شاحنة مواشي وعربة أخرى.

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