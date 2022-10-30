2022/10/30 | 09:47 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد عمليات بغداد، الفريق الركن أحمد سليم، ان الانفجار الذي وقع في منطقة البنوك في العاصمة بغداد، اسفر عن “استشهاد 9 أشخاص وإصابة 13 آخرين”.وقال قائد عمليات بغداد إن “الانفجار الذي وقع في منطقة البنوك في العاصمة بغداد، … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد عمليات بغداد: 9 شهداء و 13 جريحاً حصيلة انفجار البنوك) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد عمليات بغداد: 9 شهداء و 13 جريحاً حصيلة انفجار البنوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).