دامت قرابة عامين ونصف.. تعرّف على حصاد حكومة الكاظمي بالعراق؟

2022/10/30 | 09:49 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع انتهاء ولاية مصطفى الكاظمي رئيسا لحكومة العراق، تطرح العديد من الأسئلة عن الملفات التي نجحت فيها حكومته سياسيا واقتصاديا وأمنيا، وتلك التي لم توفق فيها، ولا سيما أن وسائل التواصل تعج بالانتقادات.

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