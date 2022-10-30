بالمناسبة.. مطلوب قليل من الحياء

2022/10/30 | 09:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عبدالمنعم الأعسم

يمكن ان نفهم اندفاع اشخاص من انصاف

الموهوبين، وبعض الفاشلين منهم

بالحياة، الى طلب الشهرة، والظهور

كمتفوقين وابطال في مجالات مختلفة

باستخدام وسائل ملتوية، او لا أخلاقية،

او من خ

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