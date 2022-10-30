قراءة في المنهاج الوزاري للحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر

2022/10/30 | 09:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.أحمد عبد الرزاق شكارة

خصصت الامم المتحدة يوما عالميا

لمكافحة الفقر في الـ17 من أوكتوبر /

تشرين اول من كل عام حيث رفعت شعارا

عنوانه الرئيسي: الكرامة للجميع.في

الغالب الاعم ما حدث حتى الان من

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