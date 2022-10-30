نادي نفط الوسط يوجه رسالة لنادي الشرطة بعد أحداث مباراة الأمس

2022/10/30 | 09:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر نادي نفط الوسط الرياضي، بياناً بشأن أحداث مباراة فريقه أمام الشرطة في الدوري الممتاز لكرة القدم، أمس السبت.

وذكر النادي في بيان أن “إدارة نفط الوسط توجه الشكر لإدارة نادي الشرطة التي تعاملت بحكمة وحسن الضيافة جراء الأحداث التي بدرتمن عدد من الجماهير الشرطاوية غير المببرة”.

وبين أن “الجميع أكد أن الجزاء التي احتسبت على فريقنا ظالمة، الا إن الخروج عن النص مرفوض لدى إدارة محترمة مثل إدارة الشرطةالتي اعتذرت فوراً عن تصرفات بعض مشجعي النادي”.

يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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