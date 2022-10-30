ميشال عون يترك منصبه اليوم محذرا من الانزلاق لفراغ دستوري

2022/10/30 | 10:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يغادر الرئيس اللبناني ميشال عون، البالغ من العمر 89 عاما، قصر الرئاسة اليوم الأحد، محذرا من انزلاق البلاد إلى فوضى دستورية.وعجز البرلمان اللبناني حتى الآن عن الاتفاق على من يخلف عون في هذا المنصب الذي يتمتع بسلطة توقيع مشروعات قوانين وتعيين رؤساء وزراء جدد وإعطاء الضوء الأخضر لتشكيلات حكومية قبل أن يصوت […]

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