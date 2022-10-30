2022/10/30 | 10:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأحد، 30 تشرين الاول، 2022، عن...

ظهرت المقالة ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا لأكثر من 200 الف برميل يوميا أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا لأكثر من 200 الف برميل يوميا) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا لأكثر من 200 الف برميل يوميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).