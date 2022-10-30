2022/10/30 | 10:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت تعليقات مثيرة للجدل، نشرتها الكاتبة المصرية صافي ناز كاظم، بعيد وفاة مواطنها الروائي بهاء طاهر، الخميس الماضي، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تمسكت كاظم برأيها في طاهر، ووصفت منتقدين لها بأنهم "حشرات زاحفة".

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