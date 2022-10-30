2022/10/30 | 10:27 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خشان يكشف عن فساد كبير بصفقة اجهزة طبية في المثنى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/30 | 10:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خشان يكشف عن فساد كبير بصفقة اجهزة طبية في المثنى) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خشان يكشف عن فساد كبير بصفقة اجهزة طبية في المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).