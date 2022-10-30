استيرادات العراق من تركيا تتجاوز مليار دولار خلال شهر

2022/10/30 | 10:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت هيئة الاحصاء التركية، ان العراق جاء ثالثا بقائمة أكثر الدول استيرادا للسلع التركية في شهر أيلول من العام 2022، مشيرة الى ان قيمة ما استورده العراق بلغ 1.2 مليار دولار.

وقالت الهيئة في تقرير لها، ان "صادرات تركيا لشهر ايلول بلغت 22 مليارا و 612 مليونا دولار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9.2 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام 2021، منوهة إلى أن "واردات تركيا في ايلول بلغت 32 مليار و 208 ملايين دولار، مسجلا ارتفاعا بنسبة زيادة 38.1 بالمئة، عن نفس الفترة من عام 2021.

وأشارت إلى أن "العراق جاء ثالثا في الصادرات التركية لدول العالم في شهر ايلول الماضي بقيمة مليار و 277 مليون دولار، في حين كانت ألمانيا هي الدولة الشريكة الرئيسية للصادرات بـ 12 مليارا و 3 ملايين دولار، تلتها الولايات المتحدة الامريكية ثانيا بـ 1 مليار و 378 مليون دولار، ومن ثم جاءت المملكة المتحدة رابعا بـ 1 مليار و205 ملايين دولار، وروسيا خامسا بمليار و147 مليون دولار، مبينة ان نسبة الدول الخمس الأولى من إجمالي الصادرات بلغت 31٪ في ايلول 2022".

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