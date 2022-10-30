2022/10/30 | 10:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.علاء هادي الحطاب لا أهدف هنا في الحديث عن الطفيليات معناها العلمي، بقدر هدفي استخدام المصطلح لأغراض مجازية، فالطفيليات كائنات تعيش على أكثر من عائل ومعيل، التطفل هو العلاقة بين كائنين أحدهما (الطفيل) يتغذى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طفيليات المركز الخبري الوطني.

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