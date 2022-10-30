بغداد.. صدامات بين متظاهري عقود الجامعات وقوات الشغب قرب وزارة المالية (فيديو)

2022/10/30 | 10:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادشهدت العاصمة بغداد، اليوم الأحد، صدامات بين متظاهري عقود الجامعات وقوات الشغب قرب وزارة المالية.وقال مراسل (بغداد اليوم) ان "عدداً من موظفي عقود الجامعات تظاهروا صباح اليوم قرب وزارة المالية".واضاف ان "التظاهرة تحولت فيما بعد الى صدامات بين متظاهري العقود وقوات مكافحة الشغب".وتنشر (بغداد اليوم) مقطعاً فيديوياً يوثق جانب من الفوضى والصدامات هناك.

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