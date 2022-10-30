الرافدين يوضح آلية منح القروض لترميم وبناء الدور السكنية

2022/10/30 | 10:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأوضح مصرف الرافدين، اليوم الأحد، آلية منح القروض لترميم وبناء الدور السكنية.وقال المصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "قروض الترميم وتأهيل أو بناء الدور السكنية للموظفين والمواطنين والمتقاعدين تبلغ 50 مليون وتكون بدفعة واحدة".واضاف ان "مدة تسديد قرض 50 مليوناً تصل الى 10 سنوات وبفائدة 5 بالمئة".

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