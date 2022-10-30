إخماد حريق كبير اندلع داخل مقهى في حي الجامعة ببغداد (فيديو)

2022/10/30 | 10:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الاحد، من اخماد حادث حريق اندلع بكازينو في منطقة حي الجامعة غربي بغداد.

وبحسب فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم)، قامت فرق الدفاع المدني باخماد الحريق الذي اندلع بكازينو الربيع بمنطقة حي الجامعة غربي العاصمة بغداد.

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