2022/10/30 | 10:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: ارتفع إلى 100 عدد قتلى هجوم بسيّارتَين مفخّختَين وقع السبت عند...

ظهرت المقالة ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداء بسيارتين مفخختين في مقديشو إلى 100 قتيل أولاً على المسلة.

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