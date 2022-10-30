2022/10/30 | 10:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، الاحد، 30 تشرين...

ظهرت المقالة المندلاوي يدعو الى سرعة الكشف عن تفاصيل انفجار صهريج شرقي العاصمة أولاً على المسلة.

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