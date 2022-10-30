كوريا الجنوبية تعلن الحداد بعد مقتل 151 شخصاً في حادث تدافع

2022/10/30 | 10:51 - المصدر: قناة التغيير

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أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، الأحد، حداداً عاماً بعد مقتل نحو 151 شخصاً بسبب تدافع في عيد الهالوين في منطقة مزدحمة بالحياة الليلية في سول.وقدم يون تعازيه للضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.وقال في بيان: «هذا أمر مأساوي حقاً، مأساة وكارثة ما كان ينبغي أن تحدث في قلب سول الليلة الماضية».وأوضح مسؤولو الطوارئ أن حشداً ضخماً كان يحتفل بالهالوين في حي إتايوان الشهير اندفع إلى زقاق مساء السبت، مبينين أن عدد القتلى قد يرتفع.وبيّن تشوي سونج بوم رئيس محطة إطفاء يونجسان، أن 76 شخصاً آخرين أصيبوا، فيما قال المسؤولون إن 19 من المصابين في حالة خطيرة.

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