بيلوسي تعبر عن «الحزن والصدمة» جراء الهجوم على زوجها

2022/10/30 | 10:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي السبت؛ إنها تشعر مع أفراد أسرتها بـ«الحزن والصدمة» جراء الهجوم العنيف على زوجها في منزلهما بكاليفورنيا.وكتبت بيلوسي في رسالة على تويتر أنها تشعر مع أولادها وأحفادها بالحزن والصدمة جراء الهجوم الذي هدد حياة زوجها.ونقلت صحيفة «بوليتيكو»، أن منفّذ الهجوم، الجمعة، الذي كان يصرخ «أين نانسي؟» خلال عملية الاقتحام، كان يهتف بشعارات رُدّدت خلال اقتحام الكونغرس في 6 يناير 2021 بهدف منع التصديق على فوز الرئيس جو بايدن.ولم تكن رئيسة مجلس النواب في منزلها خلال تنفيذ الاعتداء، الذي حصل من قبل شخص حددته الشرطة على أنّه ديفيد ديباب (42 عاماً)، والتحقيقات جارية معه، في حين لم يقدّم ديباب دفاعه بعد.وأضافت «بوليتيكو» أنّ بول بيلوسي تمكن من الاتصال بالشرطة بعد أن قال للمعتدي إنّه يريد استخدام الحمام، ومن هناك اتصل بالـ911 بواسطة هاتفه الذي كان يشحنه هناك، وذلك وفق قول مصدر مطلع على تفاصيل الحادثة صرّح للصحيفة.وكشف المتحدث باسم بيلوسي درو هاميل في بيان، مساء الجمعة، أنّ بول نُقل بعد الهجوم إلى مستشفى «زوكربيرغ» في سان فرانسيسكو، حيث خضع لعملية جراحية ناجحة لمعالجة كسر في الجمجمة وإصابات خطيرة في الذراع اليمنى وفي اليدين.



ومن المتوقع أن يتعافى بعد الجراحة.ونقل هاميل امتنان رئيسة مجلس النواب وعائلتها على الدعم والصلاة من الأصدقاء والناخبين والأشخاص في جميع أنحاء البلاد، موضحاً أنّ «عائلة بيلوسي ممتنة للغاية للفريق الطبي بأكمله، وتقدّر الأسرة احترام خصوصيتها خلال هذا الوقت».وفتح الاعتداء النقاش في واشنطن حول كيفية حماية أعضاء الكونغرس، وعائلاتهم.وقالت النائبة عن ولاية بنسلفانيا مادلين دين إنّ الحادثة هزّت الجميع، فيمكن معارضة الأشخاص على أعمالهم ومواقفهم لكن لا يجوز استخدام العنف ضدّهم.واستدعى الاعتداء على منزل بيلوسي إدانة سريعة من كبار قادة الجمهوريين، فاتصل زعيم الأقلية ستيف سكاليس ببيلوسي بعد سماعه بالحادث، كما تواصل زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفن مكارث معها.ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» قول قائد شرطة سان فرانسيسكو، بيل سكوت إنّ«رجالنا الذين سارعوا إلى مكان الحادثة شاهدوا بيلوسي ومشتبهاً به يمسكان بمطرقة.



وتمكّن المشتبه به من سحب المطرقة من بيلوسي واعتدى عليه بها بعنف».

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