وفد أوروبي يبحث مع غروندبرغ جهود تجديد الهدنة اليمنية

2022/10/30 | 10:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وفد أوروبي مع المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أمس السبت، جهود تجديد الهدنة واستعادة مسار التسوية السياسية في اليمن، في وقت تشهد الجهود الأممية والدولية جموداً واضحاً، بعد فشل تجديد الهدنة، التي انتهت يوم الثاني من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

اجتماع مجموعة العمل

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، على صفحتها على فيس بوك، إن سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل مونويرا فينيالس استضاف، أمس، في العاصمة الأردنية عَمّان، اجتماعاً لمجموعة العمل التي تزور عَمّان حالياً والتابعة لمجلس الاتحاد الأوروبي مع المبعوث الأممي هانس غروندبرغ.



ركز النقاش على جهود تجديد الهدنة واستعادة مسار التسوية السياسية.وكانت ميليشيات الحوثي قدمت اشتراطات لتجديد الهدنة، رفضتها الحكومة اليمنية الشرعية ووصفها الوسطاء الدوليون والأمميون بالتعجيزية وغير المقبولة، وما عقَّد المشهد أكثر قيام الميليشيات باعتداء إرهابي على ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت، وهو الأمر الذي دفع بالحكومة اليمنية إلى تصنيفها رسمياً، كمنظمة إرهابية.

وطبقاً لتسريبات فإن جهوداً تبذل لإنقاذ المسار السياسي والدفع بطرفي الصراع في اليمن للعودة إلى المفاوضات والاتفاق على تجديد الهدنة، مشيرة إلى دور لافت، في هذا الاتجاه، للمبعوث السويدي إلى اليمن بيتر سيمنبي.

إلى ذلك، أفاد المتحدث العسكري باسم محور تعز، بمحافظة تعز، جنوب غرب اليمن، بأن ميليشيات الحوثي الإرهابية قصفت، أمس الأول الجمعة، قرى الضباب والكدحة والاحطوب ومقبنة في الريف الغربي للمحافظة، والصلو جنوباً.

استهداف الأحياء السكنية

وأوضح العقيد عبدالباسط البحر أن الميليشيات استهدفت الأحياء السكنية المحيطة في منطقة عقبة منيف شرق مدينة تعز، المركز الإداري للمحافظة، والأحياء السكنية الشمالية الشرقية للمدينة في حي زيد الموشكي وحي الروضة وجولة سبأ، وأحياء عصيفرة شمال المدينة، وما جاورها.

وكثفت ميليشيات الحوثي، مؤخراً، عملياتها العدائية بالقصف المدفعي وبالأعيرة وبسلاح القناصة في مختلف جبهات المحافظة والأحياء السكنية في مدينة تعز، المحاصرة، والقرى المحيطة بها، وقصفت مواقع الجيش الوطني في الجبهات الشمالية والغربية والجنوبية والشرقية، كما دفعت بتعزيزات عسكرية (أفراد وذخائر) على متن أربع عربات عسكرية في جبل العرف وجبل الزهيب وجبهة مقبنة.

اغلاق شركة تكرير السكر

على صعيد آخر، أغلقت ميليشيات الحوثي أكبر شركة لتكرير السكر بعد اختطاف مديرها العام في محافظة الحديدة اليمنية.

وأعلنت شركة تكرير السكر عن توقف أعمالها الإنتاجية، نتيجة قطع الطريق على مراكبها وخطف مديرها العام من قبل أحد المتنفذين التابعين لميليشيات الحوثي الإرهابية.

وقالت الشركة، في بيان، إن مساعد مدير أمن محافظة الحديدة للمديريات الشمالية أبو مشعل قام بتاريخ 18 أكتوبرالجاري بحجز مركبات وأوتوبيسات النقل الخاصة بالشركة في نقطة مفرق الصليف بالمحافظة الساحلية

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