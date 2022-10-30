ارتفاع متوقع للصادرات التركية إلى العراق بنسبة 18% مقارنة بالعام 2021

2022/10/30 | 10:54 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تستمر المؤشرات الرقمية للصادرات التركية الى العراق، بالارتفاع التدريجي وفق معدل شهري يوحي إلى ارتفاع متوقع بالصادرات التركية الى العراق خلال العام الحالي يتراوح بين 15-20% مقارنة بالعام الماضي 2021.

هيئة الاحصاء التركية قالت إن العراق جاء ثالثا بقائمة أكثر الدول استيرادا للسلع التركية في شهر أيلول، حيث بلغت مجمل الصادرات التركية لهذا الشهر 22 مليارا و 612 مليون دولار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9.2 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام 2021″.

وأشارت إلى أن “العراق جاء ثالثا في الصادرات التركية لدول العالم في شهر ايلول الماضي بقيمة مليار و 277 مليون دولار، في حين كانت ألمانيا هي الدولة الشريكة الرئيسية للصادرات بـ 12 مليارا و 3 ملايين دولار، تلتها الولايات المتحدة الامريكية ثانيا بـ 1 مليار و 378 مليون دولار، ومن ثم جاءت المملكة المتحدة رابعا بـ 1 مليار و205 ملايين دولار، وروسيا خامسا بمليار و147 مليون دولار، مبينة ان نسبة الدول الخمس الأولى من إجمالي الصادرات بلغت 31٪ في ايلول 2022”.

وأوضحت الهيئة ان “الصادرات التركية خلال 9 اشهر من كانون الثاني الى ايلول 2022، جاء العراق فيها ثالثا بقيمة 9 مليارات و 885 مليون دولار.

وبذلك فأن معدل الاستيراد العراقي من السلع التركية يبلغ شهريًا 1.09 مليار دولار، فيما كان المعدل حتى اب الماضي 1.07 مليار دولار.

ووفق المعدل الحالي فأنه من المتوقع ان تبلغ الصادرات التركية الى العراق مع انتهاء العام اكثر من 13 مليار دولار، وهو رقم يؤشر ارتفاعا بنسبة 18% مقارنة مع الصادرات التركية الى العراق العام الماضي والتي بلغت 11 مليار دولار.

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