الامن النيابية تعلن النتائج الأولية لحادث صهريج البنوك

2022/10/30 | 11:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية،

الاحد، عن النتائج الأولية لحادثة

انفجار صهريج الغاز في منطقة البنوك

شرقي العاصمة بغداد.

وقال رئيس اللجنة خالد العبيدي في بيان

صحفي إن "الاشارات الاولية لحادث انفجار

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