الديوانية تستحدث احياء سكنية جديدة

2022/10/30 | 11:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة المحلية في محافظة

الديوانية، الأحد، عن مصادقتها على

إنشاء مناطق جديدة تقع ضمن رقعة المعسكر

القديم، توزع بين شرائح مختلفة للحد من

أزمة السكن.

وقال مدير بلدية قضاء الديوانية حيدر

مـرزوق

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