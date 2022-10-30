وزيرة الخارجية الكندية: نمر بلحظة تاريخية ونحتاج إلى الحوار مع روسيا والصين

2022/10/30 | 11:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني

جولي أن "كندا مستعدة للدخول في حوار مع

روسيا والصين عبر منصات مختلفة، وإلا

سوف تفقد الدولة الواقعة في أميركا

الشمالية نفوذها في العالم".

واعتبرت في مقابلة مع شبكة

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