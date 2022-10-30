اكتشف سر الطبخ الإيطالي التقليدي

2022/10/30 | 11:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثناء تواجده في جنوب إيطاليا، أقام ستانلي توتشي وليمة مع أقاربه الإيطاليين، وتعلّم هناك أهمية التمسّك بالأساليب التقليدية القديمة.شاهد المزيد في برنامج "ستانلي توتشي: البحث عن إيطاليا" أيام الأحد على CNN.

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