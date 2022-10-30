مواجهات الجولة الخامسة تختتم اليوم بإقامة 6 مباريات

2022/10/30 | 11:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تختتم اليوم الأحد، مباريات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز لكرة القدم، بإقامة 6 مباريات في بغداد والمحافظات.

وستنطلق مباريات اليوم عند الساعة الثانية ظهراً حين يواجه زاخو ضيفه النجف على ملعب زاخو الدولي.

وعند الساعة الثالثة، ستقام ثلاث مباريات، حيث سيحل القوة الجوية ضيفاً على نفط ميسان في ملعب ميسان، فيما يلاقي نوروز فريقالزوراء على ملعب الزوراء ويلاعب نفط البصرة فريق الكهرباء على ملعب الفيحاء.

وتستكمل المباريات عند الساعة السابعة والنصف مساءً حين يواجه دهوك فريق أربيل على ملعب دهوك.

وتختتم المباريات بمواجهة الحدود والطلبة على ملعب الشعب الدولي التي ستنطلق صافرتها عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.

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