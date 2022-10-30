أحمد المبرقع يباشر مهامه وزيراً للشباب والرياضة

2022/10/30 | 11:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

باشر أحمد المبرقع، مهامه رسمياً، ليكون وزيراً للشباب والرياضة.

وقال مراسل “تقدم” إن وزير الشباب والرياضة السابق عدنان درجال والحالي أحمد المبرقع، وصلا قبل قليل لمقر وزارة الشباب والرياضة.

وتابع أن إجراءات الاستلام والتسليم تمت قبل قليل بشكل مغلق إعلامياً بطلب من الوزير الجديد.

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