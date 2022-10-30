نقابة المهن المصرية تنفي خبر وفاة الفنان الكبير عادل امام وتؤكد بأن الاخبار كاذبة

2022/10/30 | 11:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مجلس نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، فى تصريح لـ”اليوم السابع”، الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات الأخيرة حول وفاة الزعيم عادل إمام، ووصف “زكى” تلك الأنباء بالكذب.وتزامن انتشار شائعة وفاة عادل إمام مع حضور ابنه المخرج … Readmore

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