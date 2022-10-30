الطاقة الامريكية: ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا لتصل لأكثر من 200 الف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي

2022/10/30 | 11:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأحد، 30 تشرين الاول، 2022، عن ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا لتصل لأكثر من 200 الف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي.وقالت الإدارة في تقرير إن “متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي … Readmore

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