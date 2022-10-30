تفاصيل لقاء السوداني والسفير الإيراني

2022/10/30 | 11:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الوزراء محمد شياع

السوداني، الأحد، السفير الإيراني لدى

العراق محمد كاظم آل صادق الذي نقل إلى

السوداني تهنئة القيادة الإيرانية

بمناسبة تسلمه مهامه، ونيل حكومته

الثقة في مجلس النواب.

وبحسب

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