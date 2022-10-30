السوداني يفصح عن ذمته المالية.. والنزاهة تكشف التفاصيل

2022/10/30 | 11:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الأحد، عن إفصاح رئيس مجلس الوزراء محمد

شياع السوداني عن ذمَّته الماليَّة بعد

تسنُّمه المنصب ونيل كابينته الثقة في

أول أيام دوامهم الرسمي.

وأشارت دائرة تحقيقات اله

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