البياتي يكشف لـ السومرية تفاصيل جديدة عن انفجار الصهريج شرقي بغداد

2022/10/30 | 12:03 - المصدر: السومرية نيوز

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خاص – السومرية نيوزكشف السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة الفريق اول الركن محمد البياتي، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة تخص انفجار صهريج الغاز في حي البنوك شرقي العاصمة بغداد.

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