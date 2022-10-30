من ساحة التحرير.. وزير الداخلية يستمع لمطالب المفسوخة عقودهم (صور)

2022/10/30 | 12:03 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – محلياتاستمع وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاحد، لمطالب المفسوخة عقودهم من الداخلية والدفاع في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد.

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