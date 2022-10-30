وزير الكهرباء في أول تعليق له: سنهتم بملف الطاقة ولا عذر لنا الا النجاح

2022/10/30 | 12:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

وزير الكهرباء المهندس زياد علي فاضل خلال مباشرته مهام عمله وزيراً للكهرباء،

*سنعمل على ان نرفع هذا الحمل عن كاهل المواطنين ،ولسنا معفيين من اي تداعيات ولا عذر لنا الا النجاح.

*هنالك اولوية وعناية كبيرة لملف الكهرباء،والكهرباء لها خصوصية حكومية ،والحكومة واعية لخطورة هذا الملف واصلاحه.

*سنركز على المحاور المهمة والحكمة والرئيسة ،وسنمضي بخطط الوزارة القصيرة والمتوسطة المدى .

*سنحاول ان نعمل لحل مشاكل الكهرباء بجميع المحافظات، وهذا واجبنا وصميم عملنا الخدمي.

*نحتاج إلى الدعم الذي نعول عليه وسنحقق الكثير ،وسنشعر المواطنين الى اننا السند العون .

*لن نكون معنيين بغير الملف الفني والخدمي فقط .

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