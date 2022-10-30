الخارجية العراقية توضح لـ(بغداد اليوم) بشأن تغيير اسمها على خرائط ’غوغل’

2022/10/30 | 12:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداوضحت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاحد، بشأن تغيير اسمها في خرائط متصفح google ونسبها الى ايران.وقال المتحدث باسم الوزراة احمد الصحاف، لـ(بغداد اليوم)، إن "الوزارة تتابع قضية تغيير اسمها في محركات البحث على خرائط كوكل وتحويله الى وزارة الخارجية ايران".يذكر ان خرائط متصفح google اسم وزارة الخارجية العراقية خلال البحث، إلى وزارة خارجية إيران بشكل مفاجئ.وقبل ايام حصلت حادثة مماثلة في العراق من خلال تغيير تسمية مرقد الإمام علي (عليه السلام) في النجف على الخرائط الى اسم آخر مسيء له.

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