2022/10/30 | 12:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادقرر وزير النفط حيان عبدالغني، اليوم الأحد، اعفاء مدير مكتبه من منصبه وتكليف آخر بديلا عنه.وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة عن الوزارة، تضمن قرار عبدالغني القاضي باعفاء حيدر علي عبيد فارس من مهام منصب مدير مكتب الوزير، ونقل فلاح حسن علي فارس للمنصب ذاته.تفاصيل الوثيقة في ادناه:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط يعفي مدير مكتبه من منصبه (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط يعفي مدير مكتبه من منصبه (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).