ارتفاع ضحايا انفجار صهريج للغاز شرقي بغداد واستبعاد فرضية الإرهاب

2022/10/30 | 12:22 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل قوات الأمن العراقية إغلاق المنطقة والتحقيق في الحادث (Getty)

ارتفع عدد ضحايا انفجار صهريج للغاز شرقي العاصمة العراقية بغداد، ليلة أمس السبت، إلى 10 قتلى و12 جريحا بينهم أطفال، في حصيلة مرشحة للارتفاع نتيجة خطورة بعض حالات الجرحى الذين توزعوا على عدد من مستشفيات العاصمة، وسط استمرار التحقيق لمعرفة أسباب الانفجار الذي استبعد مسؤولون أمنيون في بغداد أن يكون إرهابيا.

وهز انفجار عنيف ليلة أمس السبت حي القاهرة شرقي بغداد، نتيجة انفجار صهريج غاز كان مركونا داخل ساحة لوقوف الشاحنات، وتسبب الانفجار في تطاير شظايا وأجزاء من الشاحنة على ملعب لكرة القدم ومقهى وعدد من المنازل، متسببا في سقوط قتلى وجرحى، بينهم منزل انهار نتيجة شدة القصف.

وتواصل قوات الأمن العراقية إغلاق المنطقة والتحقيق في الحادث، لكن مسؤولا في قيادة عمليات بغداد قال لـ"العربي الجديد"، إن الانفجار وقع نتيجة سوء إجراءات السلامة في عمليات نقل الغاز، مستبعدا شبهة العمل الإرهابي في الحادث، مؤكدا مقتل 10 عراقيين بينهم 3 أشقاء بالانفجار، إلى جانب 12 جريحا لغاية الآن.

من جانبه، قال قائد عمليات بغداد في قوات الجيش العراقي، الفريق الركن أحمد سليم، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، إن "الانفجار حدث ضمن كراج للشاحنات شرقي العاصمة، وتسبب في تطاير بعض أجزاء الصهريج وعبرت إلى ملعب لكرة القدم ومجاور الملعب مقهى شبابي"، لافتا إلى أن "الأدلة الجنائية تعمل في مكان الحادث لمعرفة سبب الانفجار".

رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من جهته، وجّه بتشكيل لجنة تحقيقية لكشف ملابسات الانفجار وإطلاع الرأي العام عليها.

وقالت خلية الإعلام الأمني الحكومية، في بيان، إن "السوداني أمر بتشكيل لجنة تحقيقية بإشراف وزير الداخلية لمعرفة ملابسات الحادث، وإطلاع الرأي العام على تفاصيله وأسبابه".

بدورها، دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، إلى إجراء تحقيق شامل في حادث انفجار الصهريج، وذكرت، في بيان "تعازينا القلبية لذوي الضحايا الذين سقطوا بانفجار صهريج قرب ملعب رياضي في بغداد، ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

وأكدت أنه "ينبغي أن يُفضي التحقيق الشامل في سبب وظروف هذا الحادث المروع إلى المساءلة والوقاية".

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