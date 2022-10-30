مصدر: تكليف اللواء احمد رزوقي بمهام مدير مكتب وزير الداخلية

2022/10/30 | 12:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر مطلع، اليوم الاحد، بتكليف اللواء احمد رزوقي بمهام مدير مكتب وزير الداخلية.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز انه ” تم تكليف اللواء احمد رزوقي بمهام مدير مكتب وزير الداخلية”.واضاف المصدر ان اللواء احمد رزوقي كان ممثل وزارة الداخلية في العمليات المشتركة”.

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