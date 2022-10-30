الصومال.. أكثر من 100 قتيل بانفجار السيارتين أمام المبنى الحكومي

2022/10/30 | 12:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، الأحد، إن ما لا يقل عن 100 شخص قتلوا وأصيب 300 آخرون في انفجار سيارتين ملغومتين أمام مبنى وزارة التعليم في العاصمة مقديشو، السبت.

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