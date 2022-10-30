2022/10/30 | 12:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مرور 6 أعوام من المحاولة، تمكّن المصور الاسكتلندي، آلان مكفادين، من توثيق طائر رفراف في اللحظة المناسبة قبل غوصه في الماء، ونتج عن ذلك صورة خلاقة جمعت بين الطائر بألوانه الزاهية، وانعكاسه على سطح الماء، فيما قد يصفه البعض بـ"الصورة المثالية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصور ينتظر 6 أعوام لالتقاط "الصورة المثالية" لطائر الرفراف) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصور ينتظر 6 أعوام لالتقاط "الصورة المثالية" لطائر الرفراف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).