قرارات مجلس القضاء الاعلى في جلسته الثالثة عشر لسنة 2022‏

2022/10/30 | 12:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الثالثة عشر المنعقدة في الساعة الثامنة من صباح يوم الاحد، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان وتم خلاله :1.



ابن المجلس عضو محكمة التمييز الاتحادية المرحوم مقداد بدر حميد ونائب رئيس محكمة استئناف بغداد/ الرصافة المرحوم بليغ حمدي حكمت واشاد المجلس بادائهما المتميز وخاصةً في مرحلة التصدي للارهاب .2.



بارك المجلس للسيد رائد حميد حسين تسنمه منصب رئاسة محكمة استئناف نينوى .3.



اقر المجلس ترقية عدد من السادة القضاة واعضاء الادعاء العام ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف كذلك تم اقرار نقل وانتداب عدد من السادة القضاة واعضاء الادعاء العام بناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

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