2022/10/30 | 13:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بتكليف اللواء احمد رزوقي بمهام مدير مكتب وزير الداخلية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تكليف اللواء احمد رزوقي بمهام مدير مكتب وزير الداخلية – عاجل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تكليف اللواء احمد رزوقي بمهام مدير مكتب وزير الداخلية – عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).